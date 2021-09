Gap Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, Hautes-Alpes EXPOSITION PEDAGOGIQUE Les baltringues en maillot de corps Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

EXPOSITION PEDAGOGIQUE Les baltringues en maillot de corps Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, 18 septembre 2021, Gap. EXPOSITION PEDAGOGIQUE Les baltringues en maillot de corps

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée muséum départemental des Hautes-Alpes

Elle a inspiré l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de la Ville de GAP. Ils ont proposé aux élèves, enfants et adultes, des ateliers de pratiques artistiques un travail autour de cette œuvre. Cette exposition Les baltringues en maillot de corps offrent différentes approches créatives avec les travaux réalisés par les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques. Les pièces exposées ont été réalisées dans les ateliers de pratiques artistiques de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques, la Pépinière : Aquarelle avec Charlène Chagnard, Arts numériques avec Laurent Bergues, Céramique avec Alexandra Heil, Dessin avec Lionel saliou et Sabine Tovagliari, Gravure avec Lionel Saliou, Modèle Vivant dessin et modelage avec Corinne Vallière, Peinture à l’huile avec Sabine Tovagliari, Peinture acrylique avec Laurent Bergues, Techniques mixtes avec Lionel Saliou, Sculpture sur bois avec Mohammed Hammoudi et Vitrail avec Corinna Benoît.

Entrée libre

Les Forains de Théodore Levigne (1848-1912), peinture à l’huile de 1891 fait partie des collections Beaux-Arts du Musée muséum départemental des Hautes-Alpes. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Adresse 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Ville Gap lieuville Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap