Le CPA Maurice Ravel est heureux d’accueillir du 13 avril au 10 mai l’exposition pédagogique «L’eau au cœur de la science» de l’Institut de recherche pour le développement. La question de l’eau constitue l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Abondante sur Terre, mais inégalement répartie, cette ressource est aujourd’hui menacée par le changement climatique et des risques de surexploitation. Elle nécessite une gestion solidaire et durable tant elle possède une valeur économique, sociale, environnementale et culturelle. Améliorer l’accès à l’eau, qui souffre encore de criantes inégalités, est inscrit parmi les 17 Objectifs de Développement Durable. Du Maroc à la Bolivie, du bassin méditerranéen aux fleuves de l’Inde, l’exposition L’eau au cœur de la science, remise à jour en 2021, présente des grands chantiers de la recherche française dans le domaine de l’eau. Richement illustrée et pédagogique, elle conduit à mieux comprendre le rôle essentiel de la recherche pour une gestion durable de l’eau, ressource vitale et essentielle au développement. Exposition gratuite en accès libre dans le hall du centre d’animation ! Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : http://www.animravel.fr 01 44 75 60 14 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

