Exposition : Pêcheurs d'herbiers Lège-Cap-Ferret, 19 novembre 2022

Exposition : Pêcheurs d’herbiers

Médiathèque – Petit Piquey, 1 Bis Avenue des Écoles, Lège-Cap-Ferret, Gironde

2022-11-19 – 2022-11-19

Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles

Lège-Cap-Ferret

Gironde

Franck Jouandoudet est depuis toujours passionné par le monde naturel. Il s’intéresse particulièrement aux interactions entre êtres vivants comme les insectes et les orchidées, mais aussi aux animaux capables de vivre entre deux milieux comme les oiseaux aquatiques entre eau et ciel. Il essaie de témoigner à travers ses photographies de la richesse et de la beauté de ces interactions.

Il propose une exposition mêlant photographies et illustrations d’animaux pêcheurs et de leurs proies sur le Bassin.

Hippocampes, aigrettes, hérons, spatules, plongeons, cormorans, grèbes à cou noir se mêlent aux hommes et aux phoques dans un équilibre précaire, au fil des marées et des années.

+33 5 56 60 81 78

Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

