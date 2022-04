Exposition “Pêche et pêcheurs dans la Baie du Mont Saint-Michel” photographies de François Levalet

Exposition “Pêche et pêcheurs dans la Baie du Mont Saint-Michel” photographies de François Levalet, 1 juillet 2022, . Exposition “Pêche et pêcheurs dans la Baie du Mont Saint-Michel” photographies de François Levalet

2022-07-01 – 2022-09-30 La Baie du Mont Saint-Michel, immense garde-manger pour de nombreuses espèces de poisons par ses milieux naturels variés, a permis aux hommes de développer des techniques de pêche qui glissent peu à peu de pratiques traditionnelles vers des domaines… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville