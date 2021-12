Vains Vains Manche, Vains Exposition « Pêche et pêcheurs dans la Baie du Mont Saint-Michel » par photographies par François Levalet Vains Vains Catégories d’évènement: Manche

La Baie du Mont Saint-Michel, immense garde-manger pour de nombreuses espèces de poisons par ses milieux naturels variés, a permis aux hommes de développer des techniques de pêche qui glissent peu à peu de pratiques traditionnelles vers des domaines professionnels ou des activités de loisirs.

A travers ses photographies aériennes par cerf-volant, François Levalet nous emmène à la découverte de ces pêcheurs et de leurs différentes techniques. En raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19, nos horaires d'ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d'être modifiés. La mise à jour sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr/

Exposition « Pêche et pêcheurs dans la Baie du Mont Saint-Michel » par photographies par François Levalet
Ecomusée de la Baie, Vains
21 mai 2021 – 2 janvier 2022

