Exposition – Pech Merle 1922-2022 : Histoire de la découverte de la grotte
Pôle d'interprétation de la Préhistoire
30 Rue du Moulin
Les Eyzies

2022-05-01 – 2022-12-31

Explorées pour la première fois en 1922, les galeries préhistoriques de Pech Merle sont reconnues par trois adolescents. Après avoir franchi un long passage étroit, les grandes salles de la grotte révèlent les nombreux dessins paléolithiques. Rapidement l'étude des figures est engagée et les dispositions sont prises pour aménager la cavité. Dès 1924 les premières visites touristiques sont organisées et se poursuivent depuis. L'exposition présente les temps forts de la découverte de cette grotte qui reste encore aujourd'hui l'un des monuments de l'art paléolithique européen.

Pôle d'interprétation de la Préhistoire
30 Rue du Moulin
Les Eyzies

