EXPOSITION PAYSAGES INTIMES Juvignac, 4 avril 2022, Juvignac.

EXPOSITION PAYSAGES INTIMES Juvignac

2022-04-04 – 2022-04-29

Juvignac Hérault Juvignac

Ne manquez pas l’exposition « Paysages intimes » du 04 au 29 avril 2022 au cœur de l’Hôtel de Ville de Juvignac !

►Cette exposition invite à une redécouverte poétique des espaces de villes et villages de la Métropole de Montpellier, à travers les regards de celles et de ceux qui y vivent. Sous le regard de Caroline Houal, des habitantes et habitants d’ici et de pas loin ont confié leurs paysages intimes pour révéler un autre visage, plus sensible, de leur ville.

Les enregistrements sonores récoltés par L’Atelline, structure installée à Juvignac dans les locaux de l’ancien Hôtel des Postes, feront résonner et vibrer plus encore ces liens privilégiés à nos paysages quotidiens. Et vous, quel est le paysage dans lequel vous vous ressourcez ? Quel est celui qui a marqué votre mémoire ? Est-il resté le même ? Y retournez-vous souvent ? Ou bien le gardez-vous au creux de vos souvenirs ? L’avez-vous déjà partagé ?

Entrée libre

Pass sanitaire obligatoire

culture@juvignac.fr +33 4 67 10 40 35 https://www.juvignac.fr/4-29-avril-exposition-paysages-intimes/

