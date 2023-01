Exposition « paysages » Guer, 18 mars 2023, Guer Guer.

Exposition « paysages »

Centre Culturel Le Belvédère Place Gravedona ed Uniti Guer Morbihan Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère

2023-03-18 – 2023-04-19

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère

Guer

Morbihan

Guer

Diplômée en Design Espace à l’école des Beaux-arts de Rennes en 2003, le travail d’Emmanuelle Tonin s’articule entre l’objet, le dessin, l’installation et la sculpture. Après avoir été formée par des ingénieurs papiers de Toulouse, elle navigue entre les concepts de sculpture pliable et de petits objets en volume. Ses œuvres sont régulièrement présentées dans des galeries rennaises et nantaises, dans des médiathèques de Bretagne et de Loire Atlantique pour des projets étroitement liés avec le livre. Emmanuelle Tonin s’inspire des concrétions, et d’autres éléments naturels qui se forment par strates et par accumulation.

« Les formes que je construis vont être articulées par des mécanismes issus de l’ingénierie du pop up. Ce déploiement évoque le temps de création de ces matières et donne la possibilité à l’homme d’en être acteur ».

Dans son atelier partagé rennais, l’art du découpage, du pliage et de l’assemblage lui permettent de mettre ses dessins en volume et de réaliser des espaces réduits ou des mini architectures comme des sculptures/livres ou des espaces modulables.

le.belvedere@oust-broceliande.bzh +33 2 97 22 14 47 https://lebelvedere-guer.com/

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer

dernière mise à jour : 2023-01-10 par