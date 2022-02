Exposition : « Paysages en collections » au Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux Lisieux, 5 février 2022, Lisieux.

Le Musée d’Art et d’Histoire est riche d’une collection beaux-arts composée de nombreux tableaux pour la plupart datant du XIXème siècle. Depuis plusieurs années, il est proposé au public de redécouvrir ce riche fond au travers de différentes thématiques.

Paysages en collections revisite la question du paysage à travers les collections du Musée d’Art et d’Histoire mais également du Musée du Vieux Manoir d’Orbec et du Château-Musée de Saint-Germain de Livet. Ces trois Musées de France forment le Pôle Muséal de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. Dans un accrochage résolument dense, à touche-touche rappelant l’ancien Musée des beaux-arts et les salons du XIXème , l’exposition se déploie thématiquement et nous entraine faire un tour en Italie, flâner dans la nature, arpenter la mer et la montagne, déambuler en ville… Les paysages nous conduisent également dans des voyages temporels à différents moments du jour, de la nuit et des saisons changeantes. Vous avez dit « paysage » ? Le mot paysage trouve son origine dans l’art au XVème siècle. Il signifie alors « tableau représentant un pays ». En tant que genre pictural, le paysage reste longtemps considéré comme mineur, classé en avant-dernière position derrière les autres genres plus traditionnels et académiques et devant la nature morte. Le genre du paysage vise à dépeindre une vue d’ensemble qu’offre la nature ou par extension un endroit, un site quel qu’il soit. Mais la notion du paysage sous-tend également différentes questions. Après avoir brosser l’histoire du paysage, l’exposition envisage la question du plein air et du bouleversement pour les artistes qui sortent désormais de l’atelier pour peindre sur le motif. Elle appréhende aussi la subjectivité inhérente à chaque paysage par le point de vue, le cadrage mais également l’émotion retranscrite dans chaque image. Enfin, est également abordée la perspective qui immerge le spectateur et conduit son regard au plus profond du paysage. Du mardi au samedi 14h-18h. Fermé le lundi.

