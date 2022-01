Exposition : Paysages du Design, les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuchet Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Exposition : Paysages du Design, les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuchet

du vendredi 4 février au dimanche 31 juillet à Frac Centre – Les Turbulences

Autour des questions fondamentales sur les rôles actuels du design, l’exposition met en parallèle les œuvres des pionnières du XXe siècle avec celles des contemporaines qui ont imaginé de nouvelles pratiques au sein des ateliers de Boisbuchet. L’idéalisme du modernisme classique y côtoie des créations du quotidien en milieu rural et une vision engagée pour le bien commun, à la recherche d’une relation plus éthique à la nature. **Vernissage digital en live sur** [**Instagram**](https://www.instagram.com/fraccentre/) **Jeudi 3 février à 18h30**

Entrée gratuite

Le Frac Centre-Val de Loire met à l’honneur les collections exceptionnelles du Domaine de Boisbuchet. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

