Orbec Calvados Orbec Peintures, gravures, dessins dévoilent des vues d’ici et d’ailleurs pour entrer en dialogues avec les collections du Musée.

Les paysages se déploient dans le parcours à travers des tableaux présentant le territoire mais également les vues d’ailleurs de Pierre Lottin de Laval réalisées durant ses voyages en Orient.

