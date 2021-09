Exposition “Paysages décryptés” Ancienne église St Jean Baptiste, 18 septembre 2021, Meysse.

Exposition “Paysages décryptés”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne église St Jean Baptiste

Les enfants des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de Valvignères, Le Teil, Cruas et St Lager Bressac ont participé cet été au projet “Paysages décryptés”. Accompagnés par la médiatrice culturelle du PahVm et des photographes professionnels Delphine SIMON et David TATIN, ils ont pu explorer plusieurs villages et sites d’exception le long du Rhône, en mêlant observation, dessin, histoire et expérimentation photographique. Le point d’orgue de ce projet est une exposition de photographies réalisée à partir des travaux des enfants, mise en forme par les deux photographes intervenants. Partenariat entre PaHVM et Présence(s) Photographie Coordination communauté de communes ARC.

Paysages décryptés, explorations (sensibles) au fil du Rhône. Rencontre avec l’imaginaire et le regard singulier des enfants.

Ancienne église St Jean Baptiste Ancienne église St Jean Baptiste Meysse Meysse Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00