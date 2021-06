Auvers-sur-Oise Musée Daubigny Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Exposition « Paysages de Corot à Braque – Parcours d’une collection » Musée Daubigny Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

Exposition « Paysages de Corot à Braque – Parcours d’une collection » Musée Daubigny, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auvers-sur-Oise. Exposition « Paysages de Corot à Braque – Parcours d’une collection »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Daubigny

L’exposition « Paysages de Corot à Braque – Parcours d’une collection » retrace l’évolution de la peinture de paysage du XIXème au début du XXème siècle. Cet ensemble exceptionnel réunit les œuvres de Gustave Courbet, Georges Michel, Jean-François Millet, Camille Corot, Gustave Doré, Odilon Redon, Maurice Denis ou encore Georges Braque. Elles proviennent de la collection d’un amateur d’art passionné. Le musée Daubigny invite à parcourir les sentiers des forêts, les plages de Normandie, les rives de la Seine et de l’Yonne, les bords des lacs de montagne. A pénétrer dans les paysages de France et aussi d’Italie. Du Mont-Saint-Michel à la forêt de Fontainebleau, en passant près d’une modeste mare au milieu d’un pré, les visiteurs vont regarder la France sous toutes ses formes et couleurs.

Entrée libre

Découvrez l’exposition Paysages de Corot à Braque, Parcours d’une collection Musée Daubigny Manoir des Colombières – Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Daubigny Adresse Manoir des Colombières - Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise Ville Auvers-sur-Oise lieuville Musée Daubigny Auvers-sur-Oise