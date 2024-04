Exposition Paysages avec figures de Claude Pauquet au château d’Oiron Château d’Orion Plaine-et-Vallées, samedi 23 mars 2024.

Le Château d’Oiron vous présente sa nouvelle exposition « Paysages avec figures, le monde s’y l’on y songe, n’est pas à l’ancre » de Claude PAUQUET dans laquelle 20 portraits d’habitants de plaine-et-vallées ont été photographiés dans différents paysages de leur commune.

Claude PAUQUET, photographe, investit et révèle un territoire et ses habitants, en jouant de la diversité des lieux, des paysages et des personnages. Vingt habitants de la commune nouvelle de Plaine-et-Vallées se sont prêtées au jeu et posent dans des sites choisis des anciennes communes de Brie, Oiron, Saint Jouin de Marnes et Taizé. Ils semblent fusionner avec les lieux dans lesquels ils sont mis en scène dans une lumière cinématographique, pour devenir des héros de fiction où chacun joue un rôle réel ou rêvé. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2025-01-05 18:30:00

Château d’Orion 10 Rue du Château

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oiron@monuments-nationaux.fr

L’événement Exposition Paysages avec figures de Claude Pauquet au château d’Oiron Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2024-03-30 par Maison du Thouarsais