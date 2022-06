Exposition « Paysages #2 » Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: 29241

Locquirec

Exposition « Paysages #2 » Locquirec, 2 juillet 2022, Locquirec. Exposition « Paysages #2 » Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Eglise Locquirec

2022-07-02 – 2022-09-24 Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Eglise

Locquirec 29241 Exposition collective « Paysages #2 »

Vernissage le samedi 16 juillet à partir de 17h

avec Brigit Ber, Gabriele Chiari, Marine Joatton, Juliette Jouannais, Catherine Larré, Frédérique Lucien, Emilie Moutard-Martin, Steven Pennaneac’h, Régis Perray, Agnès Pezeu, Christophe Robe et Longjun Zhang du 2 juillet au 28 août, la galerie est ouverte tous les jours sauf les mardis, 10h30 – 12h30 et 15h- 19h

En septembre, les samedis de 14h à 18h et sur RDV Photo illustrative: Steven Pennaneac’h, sans titre, peinture fixée sous verre, 12 x 20 cm rejane.louin@gmail.com http://www.galerierejanelouin.fr/ Exposition collective « Paysages #2 »

Vernissage le samedi 16 juillet à partir de 17h

avec Brigit Ber, Gabriele Chiari, Marine Joatton, Juliette Jouannais, Catherine Larré, Frédérique Lucien, Emilie Moutard-Martin, Steven Pennaneac’h, Régis Perray, Agnès Pezeu, Christophe Robe et Longjun Zhang du 2 juillet au 28 août, la galerie est ouverte tous les jours sauf les mardis, 10h30 – 12h30 et 15h- 19h

En septembre, les samedis de 14h à 18h et sur RDV Photo illustrative: Steven Pennaneac’h, sans titre, peinture fixée sous verre, 12 x 20 cm Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Eglise Locquirec

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 29241, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Galerie Réjane Louin 19 Rue de l'Eglise Ville Locquirec lieuville Galerie Réjane Louin 19 Rue de l'Eglise Locquirec Departement 29241

Locquirec Locquirec 29241 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/

Exposition « Paysages #2 » Locquirec 2022-07-02 was last modified: by Exposition « Paysages #2 » Locquirec Locquirec 2 juillet 2022 29241 Locquirec

Locquirec 29241