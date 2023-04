Exposition « paysage organique » de Stéphanie Cazaentre Centre Paris Anim’ Wangari Maathai, 14 avril 2023, Paris.

Du vendredi 14 avril 2023 au samedi 20 mai 2023 :

.Public adultes. gratuit

Une exposition de l’artiste textile et vidéaste Stéphanie Cazaentre consacrée à la matière brodée dans son approche plastique, collective et sociale. Vernissage le vendredi 14 avril dès 18h30 en présence de l’artiste.

Stéphanie Cazaentre est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Elle est réalisatrice et artiste textile et vit à Paris.

L’exposition Paysage Organique est l’aboutissement de la résidence de création en art visuel de Stéphanie Cazaentre qui s’est tenue d’octobre 2022 à avril 2023 au Centre Wangari Maathai autour de la matière brodée dans son approche plastique, collective et sociale.

Cette exposition regroupe la série brodée Maison jardin réalisée avec le dessinateur Singeon, ainsi que les sculptures textiles Le filet #3 et Paysage créée pendant la résidence. Cette exposition met également en lumière Le club des brodeuses – un collectif d’amatrices – par un ensemble de créations brodées et de portraits photographiques les mettant en scène exposés pour l’occasion. La résidence de Stéphanie Cazaentre est concomitante au club des brodeuses dont sont issues les recherches et réflexions de l’artiste et qui a donné lieu au projet vidéo Dans la tête d’une brodeuse.

Dans un ensemble scénographié, les œuvres exposées nous donnent à voir un environnement plastique représentant tour à tour une nature envahissant son décor. Deux sculptures textiles évoquent une forme organique et mystique se fondant dans les espaces du Centre qui dialoguent avec les dessins brodés de femmes aux esthétiques variées. Paysage Organiques nous invite à repenser la broderie de manière sensible, poétique et organique et à rentrer dans l’intimité des brodeuses du club par des capsules vidéos. L’acte de broder devient ainsi prétexte à transmettre l’histoire de ces femmes.

Cette exposition en mutation, est née de rencontres et d’échanges, et traduit un paysage interconnecté entre les œuvres et les fils qui tissent une histoire et convoque notre imaginaire collectif.

La résidence est soutenue par la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Paris au titre du dispositif soutien à la résidence de création en art-visuel.

Avec la collaboration de l’artiste Singeon et des femmes du Club des Brodeuses

Un projet soutenu par le Centre Wangari Matthai & coordonnée Célia Ramat

Autour de l’exposition

Rencontre et dédicace : Mercredi 26 avril | À partir de 19h15

Tout public • gratuit

Rencontre et dédicace autour du livre « Les malice du fil » de Agnès Guillemot, artiste brodeuse et éditrice des éditions Transboréal

Atelier Street art textile parent/enfant : Mercredi 10 mai | De 14h30 à 16h00

Découvrez l’art de du textile à travers cet atelier Street art textile avec Stéphanie Cazaentre. Le matériel est fourni et aucun niveau prérequis.

Dès 6 ans avec les parents • gratuit

Porte ouverte du Club des Bordeuses et projection : Vendredi 12 mai | De 18h30 à 21h00

Tout public • gratuit

Projection « Dans la tête d’une brodeuse » de Stéphanie Cazaentre et porte ouverte du Club des Bordeuses, venez les rencontrer et échanger avec elles, et pourquoi pas broder ensemble !

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

Contact : 01 40 09 68 80 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

Pohot©Stéphanie Cazaentre