EXPOSITION PAYSAGE DE PROPAGATIONS 1.2 MATRICE ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS Metz, jeudi 22 février 2024.

Installation sonore immersive Christian Sebille et Philippe Foch

Le compositeur Christian Sebille a créé, aux côtés de souffleurs de verre, un orchestre composé d’objets uniques, chacun ayant sa propre signature sonore. Animés par un dispositif de mécanique générative, ballons, vasques, cymbales, soucoupes et tiges, traversés de nappes de couleurs et d’éclats de lumière, deviennent à la fois instruments et membranes de diffusion acoustique.Tout public

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS 1 rue de la Citadelle

Début : 2024-02-22

fin : 2024-03-02



