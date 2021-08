Exposition Paysage Beauvais, 4 septembre 2021, Beauvais.

Exposition Paysage 2021-09-04 – 2021-09-25

Beauvais 60000 Beauvais

Du 4 au 25 septembre

Galerie Associative

13 rue Gréber

Exposition autour du paysage et de la végétation

Installation d’Alexandra Fontaine, oeuvres de C.Rémy, G.Adelski, E. Rémia et F.Poisson

Vernissage samedi 04 Septembre à 18h

Mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h

Renseignements: galerieassociative.beauvais@gmail.com

https://www.galerieassociative.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-14 par