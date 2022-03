Exposition – Paysage 2022 – 5ème édition Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Exposition – Paysage 2022 – 5ème édition Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2022-05-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00

Mortagne-au-Perche Orne Le forum du Carré du Perche se transforme en salle d’exposition, fenêtre sur le paysage.

Le paysage est un enjeu sociétal révélé par une infinité de donneurs d’alerte et qui nous touche dans la résonance que nous avons avec lui.

L’artiste est lui aussi en résonance. Il transmet la vision de Son paysage.

Ce cinquième salon d’art contemporain réunira une vingtaine d’artistes venant de tous horizons qui nous proposeront le paysage en des expressions multiples : peintres, photographes, verriers, plasticiennes… de la sculpture, de l’audio et de la vidéo… – Thierry Citron, artiste pastelliste, lauréat de “Paysage 2019” proposera une démonstration publique le samedi 21 mai, à 16h30, puis, un stage, qui se déroulera les 22 et 23 mai.

