2023-03-19 14:00:00 – 2023-06-18 18:00:00

Du mardi au dimanche de 14h à 18h, le matin sur rendez-vous

Tarif 5€ – Groupe (à partir de 10 pers.) : 4€ – gratuit moins de 12 ans Cette exposition présente un ensemble d’oeuvres réalisées par une trentaine d’artistes néerlandais.es et dresse un panorama de la création contemporaine des Pays-Bas. Peinture, sculpture, photographies, vidéos ainsi qu’une création in-situ dévoilent les singularités de ces artistes, dans le traitement de l’espace et de la lumière. Abbaye Saint-André Meymac Meymac

