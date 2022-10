Exposition Pavillon des Sciences : “En avant… Mars !” Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

2022-10-29

Doubs Montbéliard 0 EUR Pour prolonger la découverte de l’exposition « En avant… Mars », le Pavillon des sciences invite le public à quelques rendez-vous autour participatifs pendant les vacances d’automne. Les animations seront proposées dans le cadre de la visite de l’exposition, sans réservation nécessaire et tout au long de l’après-midi Vous avez toujours rêvé de regarder à travers un télescope pour voir le ciel ? Le Pavillon des sciences propose une rencontre avec des passionnés d’astronomie de l’association Ciel Montbéliard qui en diront plus sur cet outil fascinant.

Toucher Mars, c’est possible ? Et si des fragments de cette planète voisine avaient voyagé jusqu’à nous à travers l’espace ? Une occasion de faire le point sur les mystérieuses étoiles filantes avec Philippe BLONDELLE, passionné de météorites. A partir de 8 ans. +33 3 81 91 46 83 https://www.pavillon-sciences.com/ Pavillon des Sciences 5 impasse de la Presqu’Île Montbéliard

