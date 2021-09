Exposition Paul Tieman à l’Ermitage St Jean Ermitage Saint-Jean, 18 septembre 2021, Chênehutte-Trèves-Cunault.

Exposition Paul Tieman à l’Ermitage St Jean

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ermitage Saint-Jean

Une exposition? Mieux vaut parler d’une installation. Car on appelle installation artistique une exposition où c’est le lieu qui inspire et donne sens aux oeuvres. L’ermite éphémère sera une telle installation. Une intervention qui va se construire peu à peu, qui va pousser constamment sans faire aucun bruit. Comme un arbre, comme l’esprit d’ermites qui ont vécu des siècles dans ce lieu insolite. Chaque mois les oeuvres seront plus nombreuses, plus développées, plus détaillées. L’ermite éphémère n’est pas une intervention envahissante. Ce sera une intervention artistique précise et minimaliste qui se présentera d’une manière douce. Le visiteur va découvrir des traits, des lignes, des liens. Comme un vrai chantier de construction les oeuvres vont recéler souvent des échelles, des échafaudages et d’autres éléments caractéristiques pour les bâtisseurs. Mais tous les éléments seront extrêmement miniaturisés. L’ermite éphémère sera surréaliste et réaliste en même temps. Très réaliste: je vais travailler sur place. Même en plein hiver. Et quand je serai là, la porte sera ouverte à tous. Je me sentirai presque un ermite… Le projet a pour objectif d’approfondir, d’illustrer et d’agrandir l’esprit, le genius loci de ce lieu fascinant. Un endroit qui a conservé miraculeusement son âme solitaire, une âme qui s’éloigne de la vie intense qui se déroule depuis des siècles à son pied dans le Val de Loire. Mais l’ermitage Saint Jean ne se décale pas si loin qu’il n’y a plus un lien, un mélange, un certain niveau de synthèse, entre les deux mondes. Des liens qui évoluaient, qui changeaient avec le temps, des liens qui s’interrompaient et qui se créaient à nouveau, qui s’éloignaient et se rapprochaient. Des liens à long terme, ou à court terme, mais toujours éphémères. L’ermite éphémère sera une installation artistique qui oscillera entre les disciplines de l’architecture, de l’archéologie du bâtiment, des arts plastiques et du dessin. Comme dans la plupart de mes oeuvres et mes projets… Paul Tieman

Exposition installation

Ermitage Saint-Jean Saint-Jean, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00