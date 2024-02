EXPOSITION PAUL CORBINEAU « DEMAIN, LA FORÊT, LE BOIS ET NOUS » Carnuta, Jupilles, samedi 7 octobre 2023.

EXPOSITION PAUL CORBINEAU « DEMAIN, LA FORÊT, LE BOIS ET NOUS »

De Paul Corbineau, conteur sur bois.

Ses sculptures sont taillées dans le bois de 28 arbres de forêt, du bocage ou du jardin. Elles évoquent à la fois la vie dans la forêt et la beauté des bois des arbres de notre environnement. La biodiversité se dévoile par transparence dans toute sa diversité, à la fois présente et si discrète, cela peut-être le cerf ou le scarabée voire un champignon ! La sylviculture et le travail du bois sont illustrés aussi à coups de gouge. Tous les usages du bois se racontent et les bouts de bois se touchent pour parfaire leur patine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-07 14:00:00

fin : 2024-03-27 18:00:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire accueil.carnuta@loirluceberce.fr

