Exposition PATRONS Archives Nationales du Monde du Travail, 18 mai 2022, Roubaix.

Exposition PATRONS

du mercredi 18 mai au samedi 10 décembre à Archives Nationales du Monde du Travail

[L’artiste-prestataire de services Joséphine Kaeppelin](https://www.josephinekaeppelin.com/) présente PATRONS dans le hall d’exposition des [Archives nationales du monde du travail](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/) (ANMT) à Roubaix. Ce projet d’art contemporain atypique est né en salle de lecture des ANMT en 2019. PATRONS est un ensemble de 13 blouses de travail dont les motifs ont été conçus à partir de documents que l’artiste a consultés aux Archives nationales du monde du travail. Inventaires de matériel d’usine, comptes rendus de réunions, cahier de revendications, courriers et lettres, notes manuscrites, revues d’entreprise, journal de comités d’entreprise, fiches de postes, discours pour les médailles du travail, panorama des fonctions, Joséphine a relevé dans ces archives les manières de dire ce que l’on fait. L’ensemble des 13 blouses PATRONS donne à voir et à lire de façon subjective une partie du monde du travail tel qu’il a été jusqu’ici. Les blouses sont présentées sur des marchepieds. Les corps en sont absents comme si le travail avait été interrompu. Faire une pause est souvent propice à une prise de recul et à une réflexion. On peut donc imaginer que la reprise du travail se fera avec une plus grande conscience de ce que les choses ont été jusqu’ici. PATRONS suggère de façon implicite que nous arrivons à la fin d’un système. En complément de la présentation du projet PATRONS, Joséphine présente _Elle_, un manifeste écrit en 2017 à l’occasion d’une résidence à Bataville, ancienne cité usine de l’entreprise Bata en Lorraine. En consultant d’anciens numéros de la revue d’entreprise Bata, l’artiste a collecté des mots et des phrases, puis les a recombinés d’une tout autre façon notamment en changeant systématiquement le pronom masculin « il » par « elle ». Avec le texte _Elle_, présenté sous sa forme vidéo, Joséphine nous décrit une structure / une entreprise / une association motivée-équipée et « gonflée à bloc ». Toutefois l’objet produit par cette « entité féminine » reste volontairement abstrait. Dans les deux projets PATRONS et _Elle_, Joséphine Kaeppelin nous propose de voyager à travers les langages des mondes du travail. Utilisant les archives comme un véhicule pour accéder à un monde révolu, l’artiste s’appuie sur ce passé pour donner à voir une réalité certes un peu surannée mais aussi poétique et engagée. Ses choix ne cachent pas son positionnement pour une reconnaissance et une plus grande visibilité du travail des femmes et pour la nécessité d’un changement de paradigme.

Entrée libre et gratuite

Exposition d’art contemporain

Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord



