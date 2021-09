Coulommiers Bibliothèque municipale Coulommiers, Seine-et-Marne Exposition patrimoniale ” Les châteaux de Coulommiers et de ses environs” Bibliothèque municipale Coulommiers Catégories d’évènement: Coulommiers

Seine-et-Marne

Du château comtal au château de Catherine de Gonzague en passant par le château de Montanglaust, cette exposition patrimoniale propose aux visiteurs de découvrir l’histoire de ces demeures. Une déambulation très illustrée permet de voyager à travers les siècles. Dans l’ancienne prison de la ville transformée en biblothèque Bibliothèque municipale Avenue Georges-Pompidou 77120 Coulommiers Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

