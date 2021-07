Conflans-Sainte-Honorine Médiathèque Blaise-Cendrars Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Exposition « Patrimoine pour tous » Médiathèque Blaise-Cendrars Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Médiathèque Blaise-Cendrars, le samedi 18 septembre à 09:30

Les Conflanais ont été invités à prendre des photos de leur ville sous le même angle que des cartes postales anciennes durant l’été. Une belle manière de redécouvrir Conflans au fil des époques. L’exposition est ouverte aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque jusqu’au 9 octobre.

Entrée libre – Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

Exposition à la Médiathèque Blaise-Cendrars Médiathèque Blaise-Cendrars 5 place Auguste Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Plateau Carnot Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00

