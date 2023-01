EXPOSITION PATRIMOINE : PARCOURS ITINÉRANCE DU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE Cruzy Cruzy Cruzy Catégories d’Évènement: Cruzy

Hérault

EXPOSITION PATRIMOINE : PARCOURS ITINÉRANCE DU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE Cruzy, 9 octobre 2023, Cruzy Cruzy. EXPOSITION PATRIMOINE : PARCOURS ITINÉRANCE DU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE Cruzy Hérault

2023-10-09 – 2023-10-20 Cruzy

Hérault Cruzy Exposition d’art contemporain en itinérance.

Composées de panneaux explicatifs et de photographies, elles sont réalisées par le Service patrimoine Sud-Hérault en

collaboration avec des scientifiques, chercheurs, spécialistes…

Tous les mois, une nouvelle exposition est présentée sur une thématique du patrimoine Sud-Hérault de chaque commune.

À travers cette exposition itinérante, plongez au cœur de la création artistique contemporaine ! Huitième exposition : Cruzy Dinosaures en Sud-Hérault : 125 ans de recherches par le paléontologue Éric Buffetaut

Situé dans un écrin de verdure, le village se distingue par le majestueux clocher qui surplombe l’Église fortifiée Sainte-Eulalie de Mérida. À quelques encablures du centre, le Château de Sériège est un témoin remarquable de l’âge d’or de la viticulture au XIXe siècle. La commune possède un musée avec des pièces archéologiques et paléontologiques particulièrement intéressantes. En parallèle et pendant la durée de l’exposition :

– Des ateliers d’arts plastiques afin d’acquérir diverses techniques artistiques telles que la peinture, le dessin, le collage… et en créant une œuvre individuelle.

>> Les mercredis 11 et 18 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h (Gratuit) – Des séances Yog’Art permettant de rentrer en lien avec les œuvres d’art d’une manière sensitive, intuitive et ludique au fil d’une détente du corps et de l’esprit

>> Le samedi 07/10 de 15h à 17h (gratuit sur réservation) – Des contes, légendes et mythes du patrimoine :

Vous pourrez consulter une sélection d’ouvrages sur le patrimoine local, et à partir de cette collection un conteur vous vous embarquera dans un voyage entre histoire et imaginaire

>> Le samedi 07/10 de 10h à 11h (gratuit sur réservation) Osez l’art contemporain en venant visiter notre exposition itinérante accessible à tout type de public. Entre émerveillement et questionnement, vous serez plongés au cœur de la création contemporaine. Cruzy

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Cruzy, Hérault Autres Lieu Cruzy Adresse Cruzy Hérault Ville Cruzy Cruzy lieuville Cruzy Departement Hérault

Cruzy Cruzy Cruzy Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cruzy-cruzy/

EXPOSITION PATRIMOINE : PARCOURS ITINÉRANCE DU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE Cruzy 2023-10-09 was last modified: by EXPOSITION PATRIMOINE : PARCOURS ITINÉRANCE DU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE Cruzy Cruzy 9 octobre 2023 Cruzy Cruzy, Hérault Hérault

Cruzy Cruzy Hérault