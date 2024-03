EXPOSITION PATRIMOINE PARCOURS ITINÉRANCE DU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE Cébazan, samedi 6 avril 2024.

Osez l’art contemporain en venant visiter notre exposition itinérante accessible à tout type de public. Entre émerveillement et questionnement, vous serez plongés au cœur de la création contemporaine.

Patrimoine les expositions thématiques en itinérance.

Recréer du lien avec son territoire, apprendre à regarder son environnement d’un oeil nouveau et averti tout en éveillant sa créativité…

Au travers de nos expositions, nous valorisons le patrimoine de notre territoire les musées, les Monuments Historiques, les châteaux, les édifices religieux, les sites naturels et archéologiques ainsi que le patrimoine industriel, viticole, technique et bâti.

Composées de panneaux explicatifs, objets et/ou photographies, elles sont réalisées par le Service patrimoine Sud-Hérault en collaboration avec des scientifiques, auteurs, chercheurs, spécialistes, passionnés…

Des ouvrages issus du Centre de documentation et de consultation du domaine accompagnent ces expositions. Tous les mois, une nouvelle exposition est présentée sur une des

thématiques emblématiques de la commune.

Avril Cébazan

Le patrimoine témoigne d’un riche passé avec des vestiges préhistoriques et romains mais aussi ceux de l’histoire plus récente comme les ruines

du château de Saint-Bauléry. L’Église Saint-Martin-de Solosan, datée du XIIe siècle, est bordée d’un cimetière présentant des éléments architecturaux remarquables.

Le 6 avril Vernissage des expositions

11h découverte du Parcours Itinérance.

11h15 visite guidée des expositions patrimoine Cébazan antique et Autour de Saint-Bauléry, une métairie fortifiée en péril par la guide-conférencière, Bérangère Bordez.

11h30 rencontre avec les artistes de la Collection Sud-Hérault Mylène Fritchi-Roux et Maxime Sanchez autour de l’exposition Osez l’art contemporain en territoire #2 en musique avec le groupe SALI et les éditions Méridianes.

De 13h30 à 15h30 atelier créatifs (salle polyvalente).

14h visites guidées de l’Église Saint-Martin-de-Solosan autour du Plan-Objet Sud-Hérault et des oeuvres d’art contemporain associées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Cébazan 34360 Hérault Occitanie domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

