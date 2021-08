Nantes Hôtel de région Loire-Atlantique, Nantes Exposition Patrimoine maritime et fluvial, Jean Bruneau (1921-2001) conteur d’histoires Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

[http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr](http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr) Bruneau (1921-2001) aurait eu 100 ans cette année. Amoureux de Nantes, sa ville, et de son patrimoine, il a fait découvrir son histoire à travers un récit artistique imagé, traduction de son insatiable curiosité et fruit de ses recherches. C’est ce travail minutieux, inventif et coloré que la Région des Pays de la Loire vous propose de (re)découvrir à travers le regard sensible et historique de Jean Bruneau, pour le plus grand bonheur de tous. Une conférence sera donnée le JEUDI 23 SEPTEMBRE en écho à l’exposition : renseignements à partir de début septembre sur : www.patrimoine.paysdelaloire.fr

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Exposition proposée par le service patrimoine de la Région des Pays de la Loire en lien avec Jean-Michel Bruneau et l’association des Amis de Jean Bruneau. Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes Loire-Atlantique

