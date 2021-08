Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon Côte-d'Or, Dijon Exposition “Patrimoine et Matrimoine” au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Exposition “Patrimoine et Matrimoine” au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon, 18 septembre 2021, Dijon. Exposition “Patrimoine et Matrimoine” au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon

**Le bâtiment, la salle des assemblées et les jardins du Départements** Les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment et les jardins du département afin d’admirer son architecture extérieure tout en profitant de ce coin de verdure en plein centre-ville. **Exposition « Patrimoine et Matrimoine : la représentation des femmes dans les études d’inventaire du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté » – Galerie Mitterrand** Proposée par le service de l’Inventaire et du Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, cette exposition met en lumière la représentation de la femme dans l’art à partir de photographies tirées du fond documentaire de l’inventaire. _Visites commentées dimanche de 13h30 à 18h._

Gratuit

Le bâtiment, la salle des assemblées, son architecture extérieure et une exposition à découvrir! Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon 17 boulevard de la Trémouille – 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon Adresse 17 boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon Dijon