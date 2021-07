EXPOSITION PATRIMOINE CULTUREL DES LIONS CLUB DE FRANCE La Ferté-Bernard, 17 septembre 2021, La Ferté-Bernard.

EXPOSITION PATRIMOINE CULTUREL DES LIONS CLUB DE FRANCE 2021-09-17 – 2021-09-26

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard

Exposition de Peintures sur toiles huiles et acryliques. Une quinzaine d’œuvres exposées. Le patrimoine culturel des Lions de France est une association loi 1901 créée en 1992 et agréée par le Lions Club International. Actuellement, la collection est constituée de 60 toiles et 10 sculptures offerte par des artistes et soigneusement sélectionnées par un Comité d’Agrément composé d’experts.

+33 2 43 71 21 21

