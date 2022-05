EXPOSITION : PATRICK VILLAS Neufchâteau, 6 mai 2022, Neufchâteau.

Né à Anvers en 1961, Patrick Villas est un sculpteur, peintre et dessinateur animalier. Formé à l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers et installé depuis 2010 en France, il expose ses œuvres dans le monde entier.

Passionné par la figure animale, il travaille directement « sur le motif », fréquentant depuis plus de vingt ans les zoos du nord de l’Europe. Mais c’est par-dessus tout la figure du félin qui le fascine : panthères, guépards, lions, tigres et chats composent son bestiaire… Il les représente dans toutes les positions, toutes les attitudes, alliant un modelage par masse d’une grande beauté – à la fois puissant et nerveux – à la découpe chirurgicale de l’anatomie du mouvement.

Doué d’un don extraordinaire d’observation, Patrick Villas est considéré comme un des plus grands spécialistes de la morphologie animale du monde de l’art.

Par l’empathie évidente qu’il éprouve à l’égard de ses sujets, il transcende la figure du félin, tout en souplesse et fragilité, au-delà de la forme encore brute d’un modelage à la manière d’un Rembrandt Bugatti : il crée la sensation de l’allure plus que le contour, il nous soumet à la force tranquille de son modèle.

A l’occasion de cette exposition, nous vous proposons un parcours à pieds à travers Neufchâteau. Les sculptures semi-monumentales de l’artiste vous guideront, comme des étapes sur votre cheminement, pour vous conduire jusqu’au Trait d’Union. Vous pourrez découvrir à votre arrivée la suite de l’exposition avec des sculptures mais aussi des peintures de l’artiste.

