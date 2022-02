Exposition Patrick Rimond, entretiens avec la Terre (Sakurajima) Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 2 avril 2022, Tourcoing.

du samedi 2 avril au vendredi 3 juin à Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Anticipant l’échec de la pensée humaine face au défi écologique en cours, Patrick Rimond retourne au Japon en 2019, après 12 années d’absence dans ce pays dans lequel il a vécu et travaillé près de dix ans. Sur l’île de Sakurajima, où se trouve le volcan le plus actif de l’archipel, il s’attache à établir un dialogue avec une entité primordiale, possible source de la vie sur Terre. Ce projet s’intègre logiquement dans le parcours du photographe, qui s’est initié récemment au chamanisme. Ainsi, dans les Entretiens avec la Terre, Patrick Rimond met en place des stratégies d’échange avec le volcan en utilisant sensations et expérimentations, sous la forme de courts rituels, qui lui font appréhender le monde d’une façon fondamentale pour lui-même mais également pour encourager chacun à un questionnement sur la situation actuelle. Dans le cadre de Utopia – Lille 3000. Vernissage le samedi 2 avril à 16h (sous réserve).

Entrée libre.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



