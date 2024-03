Exposition Patrick Fraysse Peintures récentes Galerie MS Le Havre, jeudi 4 juillet 2024.

Exposition Patrick Fraysse Peintures récentes Galerie MS Le Havre Seine-Maritime

L’intérêt de Patrick Fraysse pour l’art se manifeste dès son plus jeune âge. S’il montre un vif intérêt pour la musique, puisqu’il a pratiqué divers instruments de manière professionnelle (la guitare puis le luth baroque), c’est à l’expression picturale, qui l’accompagne au quotidien, qu’il revient toujours.

Durant sa période de formation et d’études, il se familiarise avec les techniques des maîtres anciens (encre de Chine, gouache, crayons), et visite assidûment musées et galeries. Ses premières expositions sont consacrées à l’aquarelle et surtout aux pastels. Informaticien de profession, il utilise les techniques numériques pour réaliser ses tableaux. Pour cette exposition d’une trentaine d’œuvres, il interprète dans son style aux couleurs intenses, la vision de la mer et des ciels tourmentés, entre abstraction et figuration.

Entrée libre, du mercredi au dimanche de 14 à 19 heures, à la Galerie MS

Galerie MS 74 Rue d'Estimauville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

