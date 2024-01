EXPOSITION PATRICK CHARPENTIER MCL Metz, samedi 3 février 2024.

Afin de délivrer une image neuve de ce réel que tout le monde croit connaître ou reconnaître, et même plus, une émotion neuve naissant précisément d’une perception inattendue, imprévue, Patrick Charpentier a oublié, désappris, pour s’initier lui-même à une expérience, une initiation. De l’atelier au paysage et retour il a retrouvé le chemin de création impressionniste écoulements, métamorphoses par intégration, symbiose, mûrissement, par étapes on ne dira pas évolution puisqu’il s’agit de mutations mais c’est un procès sans commencement ni fin dont la peinture figure un instant de vie, sans figer le mouvement, pour atteindre une sorte de réalisme renouvelé, une présentation inédite aux antipodes d’une re-présentation stricto sensu.

Vernissage vendredi 02 février 2024 à 18h30Tout public

0 EUR.

MCL 36 rue St Marcel

Metz 57000 Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-03-08



L’événement EXPOSITION PATRICK CHARPENTIER Metz a été mis à jour le 2024-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ