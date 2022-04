Exposition : Patrick Bressot, illustration & peinture murale MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 31 mai 2022, Olivet.

Exposition : Patrick Bressot, illustration & peinture murale

du mardi 31 mai au samedi 11 juin à MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur

Patrick Bressot est animateur Dessins-Peinture-Aquarelle et Dessin-BD à la MJC d’Olivet depuis 2003. En 2013, il crée les personnages et histoires Les Trois pirates et collabore avec l’auteur et éditeur Georges Grard à la réécriture du premier album Escale à Saint-Malo. Les albums suivants sont L’Ile mystérieuse, Cap sur l’Afrique, Expédition au Pôle Nord et A nous l’Amérique. A travers cette exposition, découvrez des illustrations originales ainsi qu’une rétrospective de peintures et réalisations récentes à l’acrylique.

Entrée libre

Découvrez des illustrations et peintures originales.

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T13:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T09:00:00 2022-06-01T13:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T13:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T19:00:00;2022-06-07T09:00:00 2022-06-07T13:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T13:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T13:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T19:00:00