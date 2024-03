Exposition Patricia Quenouillère Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 21 août 2024.

Exposition Patricia Quenouillère Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

Invitations aux voyages

Dans ses tableaux, Patricia fusionne son expérience architecturale avec un amour inconditionnel pour la nature, elle cherche à exprimer une sensibilité et une fluidité. Ses oeuvres sont peuplées de paysages rêveurs, où les arbres et les éléments naturels sont capturés avec une douceur et une délicatesse remarquable, reflétant les sentiments et les émotions. Elle puise son inspiration dans les paysages variés aussi bien naturels qu’humains.

Patricia utilise un éventail de techniques pour nourrir ses créations. Elle intègre le collage, non seulement comme une méthode esthétique, mais aussi comme une source d’inspiration pour sa peinture. L’usage de l’acrylique et de l’encre lui permet de jouer avec les contrastes, révélant ou dissimulant des aspects de ses compositions, créant ainsi des atmosphères oniriques.

Ses tableaux semblent souvent baignés dans une lumière irréelle et reflètent cette fusion unique de techniques et d’inspirations.

Visite artistique, le vendredi 23 août à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21

fin : 2024-09-01

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

