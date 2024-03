Exposition Patricia Delorme Annette Pral Jean-Yves Petit Place Ziem Beaune, jeudi 29 août 2024.

Exposition Patricia Delorme Annette Pral Jean-Yves Petit Place Ziem Beaune Côte-d’Or

Trois artistes, trois amis, trois univers !

Patricia DELORME peint des paysages apaisants, 100% imaginaires en créant une atmosphère brumeuse qui donne une vibration particulière « comme dans un rêve », du figuratif à la limite de l’abstraction…

Annette PRAL représente des personnages, ou plutôt des caractères et des scènes de vie fondamentalement décalées dans les jeux de regards, d’attitudes et d’objets déformés.

Jean-Yves PETIT (JYP) Sculpteur et ancien médecin réanimateur s’inspire de ses souvenirs de plongée pour réaliser des sculptures en Bronze et en Ciment de poissons métamorphosés.

Tous les trois exposent régulièrement en France et à l’étranger dans le cadre d’expositions individuelles ou de salons d’art.

www.delorme-artist.com / www.annette-pral.com / www.jypsculpture.com 0 0 EUR.

Début : 2024-08-29 10:00:00

fin : 2024-09-11 21:00:00

Place Ziem Chapelle Saint Etienne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

