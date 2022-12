Exposition – Patricia Charles et Marianne Julie Lanrodec Lanrodec Lanrodec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-12-17 – 2023-01-08

Côtes-d’Armor Lanrodec Exposition de Patricia Charles et Marianne Julie. Patricia Charles propose un « récit de renaissances de ces tissus oubliés » : mannequins, draps, toiles à matelas, peinture, mais aussi couture, s’accordent pour vous impressionner lors de votre passage. Marianne Julie réalise quant à elle des portraits fusionnant les époques en s’inspirant de la Renaissance et de notre époque. Cette idée lui est venue d’un rêve où elle était le « nègre » de grands maîtres tels que Michel Ange et Raphaël. Exposition visible du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi, jeudi après-midi et samedi) ; le dimanche 15 h à 18 h (en présence des artistes). Vernissage vendredi 16 décembre à 18h30. contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 65 07 Le Bourg Galerie Municipale Lanrodec

