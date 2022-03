Exposition : Patrice CUDENNEC Galerie municipale Bernard Nonnet, 11 novembre 2022, Erquy.

Patrice CUDENNEC crée un univers coloré où tendresse, joie de vivre, émotions et poésie s’entremêlent avec force et douceur. Il réalise des cartons pour des vitraux, des pièces uniques et des décors pour la Manufacture Henriot Quimper, les Emaux de Longwy et la Maison Le Minor de Pont-L’Abbé. On peut retrouver ses oeuvres dans des Galeries d’Art à Quimper (Galerie Philippe Théallet) et à la Boutique Henriot, à Nantes (Galerie des Glaces), à Perros Guirec (Galerie Terre d’Ici), à Saint-Malo (Galerie les Artistes et la Mer). A l’étranger, plusieurs expositions personnelles ont eu lieu en Belgique, en Suisse, aux USA, en Allemagne, en Grande Bretagne. Patrice CUDENNEC expose toute l’année dans sa Galerie de Pont-Aven au 22 rue du Général de Gaulle. ### Patrice CUDENNEC PLERIN (22) 06 89 81 52 97 [[http://www.patrice-cudennec.com/](http://www.patrice-cudennec.com/)](http://www.patrice-cudennec.com/) [[https://www.facebook.com/PatriceCudennec](https://www.facebook.com/PatriceCudennec)](https://www.facebook.com/PatriceCudennec) Galerie 22 rue du Général de Gaulle 29930 PONT-AVEN ### En pratique exposition du vendredi 11 au dimanche 27 novembre 2022 ouverture vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

Poésie colorée

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



