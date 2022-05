Exposition Patina Vaz Dias

2022-09-23 – 2022-10-25 Issu du monde du graphisme et de la bande dessinée, Patina Vaz Dias nous fait découvrir des mondes oniriques, fantastiques, poétiques… par le biais du dessin parfois associé à l’aquarelle mais aussi par la peinture. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

