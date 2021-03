Chantelle Chantelle Allier, Chantelle Exposition pâte à papier Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Exposition pâte à papier, 1 août 2021-1 août 2021, Chantelle. Exposition pâte à papier 2021-08-01 – 2021-08-29

Chantelle Allier Francine Thibaud s’est emparée d’un matériau singulier la pâte à papier, qu’elle obtient en mêlant une colle à base de farine, et du papier journal.

Un matériau simple, qu’elle ponce, qu’elle peint, et auquel elle ajoute des cailloux, de la dentelle… francinethibaud@yahoo.fr http://www.francinethibaud.e-monsite.com/ Francine Thibaud s’est emparée d’un matériau singulier la pâte à papier, qu’elle obtient en mêlant une colle à base de farine, et du papier journal.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle