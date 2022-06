Exposition patchwork par la tribu des artpatchs Léobard Léobard Catégories d’évènement: Léobard

Lot

Exposition patchwork par la tribu des artpatchs Léobard, 9 juillet 2022, Léobard. Exposition patchwork par la tribu des artpatchs

Abbaye-Nouvelle La Scénette Léobard Lot OT Cazals-Salviac La Scénette Abbaye-Nouvelle

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 18:00:00

La Scénette Abbaye-Nouvelle

Léobard

Lot Léobard Exposition de Patchwork à la Scénette, à l’Abbaye Nouvelle. © Pixabay – CandaceHunter

La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’évènement: Léobard, Lot Autres Lieu Léobard Adresse Léobard Lot OT Cazals-Salviac La Scénette Abbaye-Nouvelle Ville Léobard lieuville La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard Departement Lot

Léobard Léobard Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leobard/

Exposition patchwork par la tribu des artpatchs Léobard 2022-07-09 was last modified: by Exposition patchwork par la tribu des artpatchs Léobard Léobard 9 juillet 2022 Abbaye-Nouvelle La Scénette Léobard Lot OT Cazals-Salviac

Léobard Lot