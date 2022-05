EXPOSITION – PATCHWORK Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

EXPOSITION – PATCHWORK Cornimont, 27 mai 2022, Cornimont. EXPOSITION – PATCHWORK Espace culturel et social 16 place de la Pranzière Cornimont

2022-05-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00 Espace culturel et social 16 place de la Pranzière

Cornimont Vosges Exposition de patchwork, frivolite et cartonnage par l’association VALPATCH à l’ECSP de Cornimont. Entrée gratuite et tombola organisée pour l’occasion. contact@ecsp-cornimont.org +33 3 29 25 42 83 Espace culturel et social 16 place de la Pranzière Cornimont

