Les participants, encadrés par les animateurs d’art plastique de l’école d’Art et des maisons de quartier de la ville, ont réinterprété et « pastiché » certaines œuvres du Musée des Beaux-arts du château de Blois, en s’inspirant du tableau de Martial Raysse.

Cette exposition événementiel a pour but de valoriser le travail des structures participantes, en présentant une sélection de leurs productions dans les salles du musée. Château Royal 6 place du Château, 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

