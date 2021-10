Sully-sur-loire place Henri IV,salle de la Vénerie Sully-sur-Loire Exposition pastels & dessins animaliers place Henri IV,salle de la Vénerie Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

L’association de la Fête de la Sange, en partenariat avec la mairie de Sully sur Loire vous propose : Une exposition de Muriel Mercadier-Pinsard. Pastels & dessins animaliers. Rdv à la Salle de la Vénerie, place Henri IV. Exposition pastels & dessins animaliers Muriel Mercadier-Pinsard place Henri IV,salle de la Vénerie Place Henri IV, Salle de la Vénerie, Sully-sur-loire Sully-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T13:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T11:30:00;2021-11-27T13:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T11:30:00;2021-11-28T13:00:00 2021-11-28T18:00:00

