Exposition – Pastel – Nicolas de Palmaert Saint-Lunaire, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Lunaire.

Exposition – Pastel – Nicolas de Palmaert 2021-07-22 11:00:00 – 2021-07-27 19:00:00 Centre culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap Horniers

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Je propose une sélection de pastels : des marines, et particulièrement une série de paysage de Saint-Cast à Saint Malo et des portraits de navires.

La plupart ont été réalisés en Bretagne.C’est là que j’ai appris à les regarder. Ils m’attendaient pour m’emmener en voyage. Ils ont fini par me coller aux yeux et au cœur.

Si je me donne efficacement à ma mission de graphiste depuis ma sortie des Arts déco en 2002, j’affûte aussi mon crayon et mes pastels. Je peins la lumière de la Côte d’Émeraude dans un souci de réalité subjective.

Mes compositions commencent toujours par un dessin à la pierre noire, sur lequel le travail de l’ombre et de la lumière va construire les volumes pour créer un instant dramatique. Je travaille sur de grands formats : 50×70 et surtout 70×100, parfois des diptyques, qui permettent d’accueillir plus d’amplitude et surtout de spontanéité dans mes gestes.

Peindre en extérieur sur grand format est une sacrée contrainte ! Cela a en partie guidé mon choix du pastel, technique rapide qui ne nécessite aucun temps de séchage, mais j’aime aussi ce medium parce qu’il allie avec force les techniques de dessin et la couleur.

Durant l’année 2020 j’ai exposé en janvier Place Saint Sulpice à Paris, en Juillet à Saint Jacut-de-la-Mer et à Reims de septembre à octobre. En juin 2021, je participe à l’exposition du Salon de la Marine, à Brest, dans le cadre du concours de Peintre Officiel de la Marine.

Entrée libre.

Du mardi 22 au dimanche 27 juillet 2021 – De 11h à 19h – Centre culturel Jean Rochefort

nicolas@atelierdespalmar.com +33 6 61 11 57 98

