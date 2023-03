Exposition Passions 4F Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône amies marseillaises inspirées par la mer, la lumière, les silhouettes, les ciels et les portraits proposent de faire dialoguer leurs créations dans les cryptes », avec des oeuvres de Caroline Caster, Bénédicte Peireira, Sophie Miguel et Marie Hélène Wisdorff.



Rencontre avec les artistes samedi 11 mars à 16h Oeuvres de Bénédicte Peirera, Sophie Miguel et Caroline Caster https://www.amisdesaintvictor.com/ Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

