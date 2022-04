EXPOSITION : “PASSIONNÉMENT NATURE” Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: 55300

Saint-Mihiel

EXPOSITION : “PASSIONNÉMENT NATURE” Saint-Mihiel, 1 mai 2022, Saint-Mihiel. EXPOSITION : “PASSIONNÉMENT NATURE” Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

2022-05-01 13:30:00 – 2022-06-30 18:00:00 Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 Rue du Palais de Justice

Saint-Mihiel 55300 Venez voir la nouvelle exposition du peintre-pastelliste sammiellois Jean-Marie Lorson, présentée dans le hall de l’office de tourisme Cœur de Lorraine. accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr +33 3 29 89 06 47 http://coeurdelorraine-tourisme.fr/ Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: 55300, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 Rue du Palais de Justice Ville Saint-Mihiel lieuville Office de tourisme Cœur de Lorraine 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Departement 55300

Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

EXPOSITION : “PASSIONNÉMENT NATURE” Saint-Mihiel 2022-05-01 was last modified: by EXPOSITION : “PASSIONNÉMENT NATURE” Saint-Mihiel Saint-Mihiel 1 mai 2022 55300 Saint-Mihiel

Saint-Mihiel 55300