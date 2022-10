Exposition « Passion Pâtisserie » Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

Maîche

Exposition « Passion Pâtisserie » Maîche, 8 octobre 2022, Maîche. Exposition « Passion Pâtisserie »

Bibliothèque Municipale Louis Pergaud Chemin de la Canissière Maîche Doubs Chemin de la Canissière Bibliothèque Municipale Louis Pergaud

2022-10-08 13:30:00 – 2022-11-10 18:30:00

Chemin de la Canissière Bibliothèque Municipale Louis Pergaud

Maîche

Doubs Maîche EUR » Pourquoi aime-t-on les desserts ? Comment s’appellent les outils de pâtisserie ? Quelles sont les recettes de base ?… Cette exposition a été réalisée avec la collaboration de David Chasles, maître-artisan pâtissier. » bibliotheque@mairie-maiche.fr +33 3 81 64 18 61 Chemin de la Canissière Bibliothèque Municipale Louis Pergaud Maîche

Détails
Lieu Maîche
Adresse Bibliothèque Municipale Louis Pergaud, Chemin de la Canissière
Ville Maîche

Exposition « Passion Pâtisserie » Maîche 2022-10-08

Maîche Doubs